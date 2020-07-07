Россиянин из ревности сжег дом бывшей жены

В Красноярске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, спалившего дом бывшей жены. Россиянин умышленно поджег коттедж, когда его экс-супруга и ребенок находились в отъезде. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

По версии следователей, 39-летний мужчина на почве ревности и будучи в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить женщине за развод. Он приехал к частному дому, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, разлил бензин на упаковки утеплителя, лежащие в пристройке, и поджег его. Дом сгорел дотла.

Поджигателю грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Ущерб, причиненный 30-летней владелице дома, составил более 500 тысяч рублей.

Ранее, в мае, сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.

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