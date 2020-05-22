Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры

Жительница московского района Люблино отсудила более 2 миллионов рублей на ремонт квартиры у одного из крупнейших мировых производителей электроники и бытовой техники — компании LG. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2019 году в квартире москвички произошел пожар. Было установлено, что жилое помещение загорелось из-за «умного» холодильника LG: по непонятной причине он переключился на аварийный режим работы, от теплого выхлопа компрессора загорелись обои, огонь стал быстро распространяться.

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Пострадавшая подала в Люблинский суд иск в отношении российского представителя компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус». Суд постановил, что фирма должна выплатить женщине больше 2 миллионов рублей — 1,4 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, штраф за отказ от мирного урегулирования конфликта в размере 732 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч и судебные расходы (9 тысяч рублей).

Представители LG с решением суда не согласны — они утверждают, что пожар произошел из-за изъяна в электропроводке.

Осенью 2019-го в МЧС России посоветовали использовать в квартирах и частных домах автономные дымовые датчики, позволяющие существенно снизить риск гибели людей при возникновении возгораний в жилых помещениях. Кроме того, спасатели рекомендовали держать дома огнетушители и контролировать работу отопительных приборов.

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