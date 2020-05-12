Пожизненно осужденный россиянин отсудил компенсацию за запрет на ночные молитвы

Пожизненно осужденный по делу о гибели 25 человек Антон Коростелев отсудил у России 4600 евро компенсации за запрет на ночные молитвы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает «Медиазона».

По данным издания, россиянин написал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в которой сообщил, что он мусульманин и должен совершать молитву пять раз в день. Во время его прибывания в СИЗО-1 сотрудники учреждения заметили по камерам наблюдения, что он не спит, и велели лечь на кровать. Он ослушался и получил выговор. С этим Коростелев был категорически не согласен и в своей жалобе указал, что особенно важно для него молиться в дни священного для мусульман месяца Рамадан.

ЕСПЧ удовлетворил жалобу и присудил компенсации, поскольку запрет на ночные молитвы нарушает статью №9 Европейской конвенции о защите прав человека. В ней говорится о свободе совести, мысли и религии.

22 июня 2009 года Антон Коростелев и Алексей Пулялин были приговорены Верховным судом республики Коми к пожизненному заключению за поджог торгового центра «Пассаж» в городе Ухта. 11 июля 2005 года в результате пожара, совершенного с помощью двух пластиковых бутылок с зажигательной смесью, погибли 25 человек, еще десять человек получили травмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru