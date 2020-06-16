Российская пенсионерка сожгла дом из ревности

В Оренбургской области полицейские задержали жительницу одного из сел по подозрению в поджоге частного дома. Пенсионерка уже призналась в том, что именно она сожгла коттедж, сообщается на сайте областного управления МВД России.

По ее словам, злодеяние совершено из ревности. В отношении 61-летней женщины возбудили уголовное дело, ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, огнем были повреждены кровля дома и деревянная хозяйственная постройка. Люди не пострадали.

В мае сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но уже 10 мая они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото подожженных вещей.

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