Россиянка из ревности заказала убийство подруги за четыре миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы, которая подозревается в том, что заказала убийство своей подруги. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, испытывая личную неприязнь к приятельнице на почве ревности, женщина спланировала убийство 37-летней приятельницы. За четыре миллиона рублей она наняла в качестве исполнителя преступления 24-летнего знакомого, который, в свою очередь, привлек 18-летнего молодого человека.

Затем женщина совместно с исполнителями пригласили потенциальную жертву в лесной массив вблизи села Хотеичи (Орехово-Зуевский городской округ) для совместного времяпрепровождения. После распития алкоголя молодые люди нанесли женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась. Совершив преступление, сообщники скрылись с места происшествия.

По факту обнаружения тела погибшей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Всех троих подозреваемых задержали, в ходе допроса они полностью признали свою вину. В ближайшее время фигуранты будут заключены под стражу.

25 января сообщалось, что в Москве суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы 20-летнюю Марию Ребгун, заказавшую убийство бывшего парня из-за личной неприязни. Сообщник девушки, напавший на жертву с топором, осужден на девять лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

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