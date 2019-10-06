Австриец из-за ревности убил девушку и всю ее семью

В австрийском городе-курорте Китцбюэль 25-летний мужчина убил девушку и всю ее семью из-за ревности. Об этом сообщает газета Kurier.

Отмечается, что убийца сам поехал домой к бывшей 19-летней девушке после того, как накануне увидел ее в компании нового парня. Известно, что при этом пара разорвала отношения два месяца назад.

Бывшему возлюбленному открыл дверь отец девушки, который и стал первой жертвой. Кроме того, убитыми оказались находившиеся в здании сама девушка, новый 24-летний молодой человек, ее мать и брат.

Известно, что совершивший массовое убийство самостоятельно сдался в полицию, обратившись в отделение со словами «я только что убил пять человек». Он также передал правоохранительным органам пистолет и нож. Мэр города отметил, что «подобной невероятной трагедии в Китцбюэле никогда не было».

В 2018 году в Пакистане мужчина застрелил девушку за отказ выйти за него замуж.

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