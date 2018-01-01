15-летний беженец зарезал ровесницу-немку на глазах у 20 человек

В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний беженец из Афганистана зарезал ровесницу-немку. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, выходец из Афганистана Абдул Д. нанес девушке по имени Миа удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.

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Известно, что погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях с убийцей, но затем захотела прекратить общение с ним. После этого афганец начал угрожать ей и преследовать девушку, ее родителям пришлось подать на настойчивого афганца жалобу. Полиция провела с ним беседу, после чего Абдул решил подкараулить девушку и убить ее.

Обнаружилось также, что юноша нелегально прибыл в Германию в апреле 2016 года без сопровождения родителей.

Крупнейший телеканал Германии ARD отказался освещать убийство, поскольку инцидент являлся «местечковым», отмечает Welt. После того, как другие немецкие СМИ обратили внимание на замалчивание произошедшего со стороны ARD, телеканал посвятил убийству небольшой сюжет, вышедший в итоговом выпуске новостей.

16 октября 2016 года выходец из Афганистана Хуссейн Хавари изнасиловал и убил 19-летнюю студентку медицинского вуза Марию Ладенбургер, которая была дочерью помощника директора юридического управления Еврокомиссии. Телеканал ARD проигнорировал случившееся. Первоначально сообщалось, что Хавари 17 лет, но в декабре 2017 года выяснилось, что настоящая дата рождения афганца — 29 января 1984 года.

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