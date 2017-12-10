Изнасиловавший дочь немецкого чиновника 17-летний беженец оказался вдвое старше

Выходец из Афганистана Хуссейн Хавари (Hussein Khavari), в 2016 году изнасиловавший и убивший 19-летнюю дочь высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, соврал следственным органам о своем настоящем возрасте. Об этом сообщает Epoch Times.

После задержания Хавари сообщил правоохранительным органам, что на момент преступления ему было 17 лет. Однако в ходе судебного заседания было озвучено, что следствию удалось связаться с отцом Хавари, находящимся сейчас в Иране.

Он сообщил, что настоящая дата рождения Хавари — 29 января 1984 года. Подсудимый также утверждал, что принял решение бежать из Афганистана в Германию после убийства его отца боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).

Хавари изнасиловал и убил 19-летнюю студентку медицинского вуза Марию Ладенбургер 16 октября 2016 года. Отец убитой девушки Клеменс Ладенбургер работает помощником директора юридического управления Еврокомиссии.