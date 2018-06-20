Пакистанец убил девушку за отказ выйти за него замуж

В Пакистане мужчина застрелил девушку за отказ выйти за него замуж. Преступление попало на камеры наружного наблюдения, сообщает The News.

По информации полиции, мужчина по фамилии Абрар работал охранником в автобусной компании. Он сделал предложение работавшей в этой же фирме коллеге — 18-летней по фамилии Мехвиш, однако она отвергла его. Из-за этого мужчина последовал за ней после работы, а затем выстрелил в голову. Она скончалась на месте. Судя по кадрам с камеры, перед выстрелом Абрар схватил ее за руку и успел что-то сказать.

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Как пишет издание, охранник пытался скрыться с места преступления, однако другие сотрудники компании задержали его и передали полиции. Сообщается, что девушка была единственным кормильцем в семье после смерти ее отца.

В конце мая в Великобритании к трем с половиной годам заключения приговорили женщину, которая обманом заставила дочь поехать в Пакистан. Там девушку насильно выдали замуж за мужчину вдвое старше. Когда она заявила, что не хочет вступать в брак, женщина избила ее и пригрозила сжечь паспорт.

Согласно пакистанскому законодательству, принудительные браки запрещены в стране. Однако они все же практикуются: часто девочек выдают замуж, чтобы погасить семейный долг.

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