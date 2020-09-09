Россиянин захотел снять эффектное видео и сжег две дачи

Россиянин из города Прокопьевска (Кемеровская область) захотел снять эффектное видео для интернета и поджег две дачи в садовом товариществе «Зиминка». Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

В полицию обратились члены товарищества и сообщили о поджоге. Также они сказали, что заметили незнакомого мужчину, который, вероятно, и совершил преступление. Предварительная сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летного молодого человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный признался, что намеренно устроил погром и поджоги чужого имущества, чтобы прославиться в интернете.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное уничтожение имущества». Максимальный срок по ней составляет пять лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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