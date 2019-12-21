Россиянин испугался слежки и сжег чужой дом

В городе Иваново сотрудники полиции выясняют обстоятельства возникновения пожара в одном из частных домов на улице Стачек. По предварительным данным, здание умышленно поджег знакомый собственника. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Россиянин по непонятной причине решил, что в доме есть скрытая камера, через которую за ним постоянно наблюдают. Он испугался и, чтобы избавиться от слежки, устроил пожар. Установлено, что 42-летний ивановец находился в доме с разрешения собственника.

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Владелец дома в результате пожара не пострадал. Огонь уничтожил жилплощадь размером 38,5 квадратного метра. Повредивший чужое имущество мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствием в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

Ранее в декабре годовалый ребенок едва не спалил дом в Крыму. Оставшись без присмотра, малыш открыл топочное окно в печи на летней кухне — огонь стал быстро распространяться по помещению, но взрослым удалось эвакуировать младенца. На место вызвали сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи. Пожар ликвидировали за полчаса.

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