Россиянин познакомился с девушкой, обиделся на нее и сжег дом ее матери

Житель Санкт-Петербурга познакомился в интернете с девушкой, однако после непродолжительных отношений поджег дом ее матери и дверь в коридоре перед квартирой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.

Отношения пары не сложились, и россиянин, обидевшись на бывшую возлюбленную, начал угрожать ей причинением тяжкого вреда здоровью. После этого мужчина спалил дачный дом матери девушки, а потом сжег дверь в приквартирном холле их квартиры.

Возбуждено уголовное дело, по которому утверждено обвинительное заключение. На данный момент россиянин находится под домашним арестом, также наложен арест на принадлежащий ему автомобиль.

Ранее житель Сахалина поджег дачный дом своей бывшей жены, которая отказалась выяснять с ним отношения после очередного скандала, и сделал с ним селфи.

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