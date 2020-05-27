Оставленный без книг россиянин со злости сжег чужой дом

В российском городе Чердынь (Пермский край) 63-летний мужчина, оставленный без книг, со злости сжег чужой дом. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Такой поступок был вызван местью — поджигатель обиделся, что его знакомый не дал ему почитать книги. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин вечером подошел к дому родителей своего приятеля, разбил стекло веранды и кинул горящую спичку в мешок со злополучными книгами. Затем мужчина отошел в сторону и, не предпринимая никаких попыток потушить пожар, стал ждать.

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Возгорание заметили соседи. Они вызвали пожарных и полицию, поскольку хозяев дачи во время происшествия дома не было. В результате инцидента полностью сгорела веранда. Общий ущерб составил около 37 тысяч рублей. Теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в городе Иваново россиянин по неизвестным причинам испугался, что за ним наблюдают через скрытую камеру на чужом доме и, чтобы избавиться от слежки, сжег его. Огонь уничтожил жилье площадью 38,5 квадратного метра.

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