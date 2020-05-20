Россиянин поджег чужую квартиру и вышел поглядеть на пожар

Россиянин из екатеринбургского района Уралмаш ночью поджег квартиру знакомого, а затем вышел на улицу, чтобы поглядеть на горящий дом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Квартира на пятом этаже дома №23 по улице Тагильской загорелась около полуночи. По словам жильцов, виновник происшествия — бывший житель соседнего подъезда. Там он жил вместе с матерью и неоднократно устраивал поджоги. Когда мать переехала, сын поселился у знакомого, чью квартиру и спалил нынешней ночью.

После содеянного поджигатель вышел на улицу и наблюдал за пожаром. На вызов приехало пять единиц техники и 15 пожарных, пишет издание Znak. К моменту прибытия спасателей из дома эвакуировались 16 жильцов подъезда, в том числе двое детей. В 01:02 огонь был локализован, а в 02:11 пожарные закончили с проливкой и разбором сгоревших конструкций.

В результате квартира выгорела полностью, площадь пожара составила 25 квадратных метров, сообщается в паблике. Пострадали и квартиры на нижних этажах, поскольку были залиты водой во время тушения. Весь подъезд остался без газа — его отключили. Из людей никто не пострадал. Полицейские увезли поджигателя с места происшествия.

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