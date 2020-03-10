Россиянин притворился раненым и пригрозил поджечь себя вместе с домом

Россиянин притворился раненым, забаррикадировался в квартире и пригрозил поджечь себя вместе с домом. Об этом сообщается на сайте МВД по Костромской области.

Житель поселка Фанерник сообщил случайно встреченной на улице женщине, что у него в животе торчит нож. 34-летний мужчина сказал, что в данный момент направляется к себе домой и назвал адрес. Когда на место происшествия приехали экстренные службы, россиянин закрылся в квартире на первом этаже многоэтажного дома и начал угрожать.

Костромчанин заявил, что откроет газ и подожжет себя, облив все вокруг бензином из канистры. Когда мужчина открыл дверь, чтобы выкрикнуть очередную угрозу, его задержали сотрудники полиции. Оказалось, что у него не было никаких ножевых ранений, — россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его отправили в специальное лечебное учреждение.

Ранее стало известно об омиче, который уничтожил свою квартиру, чтобы та не досталась его сестре. Девушка опровергала слухи о продаже недвижимости их матери, однако россиянин не поверил, облил квартиру бензином и сжег ее.

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