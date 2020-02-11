Арендатор из мести сжег квартиру россиянина с человеком внутри

В Чувашии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Россиянин, по версии следователей, намеренно устроил пожар в квартире, из которой за пару месяцев до произошедшего ему пришлось съехать. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в июле 2019-го в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В ночное время подозреваемый облил входную дверь квартиры жидкостью для розжига и поджег ее. Начался пожар, в котором погибла находившаяся внутри 43-летняя женщина. Хозяина жилья — 67-летнего мужчину — спасли сотрудники МЧС.

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Как выяснили следователи, подозреваемый до мая 2019-го проживал в указанной квартире, но после ссоры с владельцем был принудительно выселен. Спустя два месяца молодой человек решил из мести уничтожить жилье, принадлежащее пенсионеру. Устроив пожар, он уехал в Чувашию.

Вину подозреваемый признал частично. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Расследование дела продолжается.

В декабре 2019-го житель города Канска (Красноярский край) устроил пожар в квартире, принадлежащей его матери. Незадолго до ЧП россиянин 1981 года рождения поссорился с родительницей. После конфликта женщина ушла из дома. Обиженный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжег в квартире шторы, а когда огонь стал распространяться, тоже ушел.

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