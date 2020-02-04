Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

Суд подмосковного города Щелково приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, задушившего своего соседа по многоквартирному дому. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Преступление было совершено в октябре 2018-го. Приговоренный — 57-летний специалист по логистике — пришел домой днем вместе с коллегой, чтобы пообедать. В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед. До этого он неоднократно устраивал в жилом доме потопы. После первого залива в 2010 году будущий убийца был вынужден вместе с семьей на полгода переселиться в съемную квартиру. Тогда он отсудил у виновника наводнения 215 тысяч рублей.

Кроме того, сосед постоянно дебоширил, угрожал другим жильцам, злоупотреблял алкогольными напитками, а незадолго до трагедии устроил в собственной квартире пожар. Разозлившись из-за очередного залива, инженер-логист пришел к нарушителю порядка, разбирательство быстро переросло в драку. Затопленный жилец навалился на обидчика и сдавил ему шею. Коллега, ставший свидетелем конфликта, оттащил его от жертвы и увел обратно в квартиру.

Спустя сутки логист узнал, что сосед-дебошир скончался. Он не сообщил в правоохранительные органы о драке, поэтому внезапную смерть мужчины долгое время не считали криминальной. Убийцу арестовали через полгода, когда следователи получили результаты судебно-медицинской экспертизы.

В ноябре 2019-го в Самаре суд вынес приговор по аналогичному делу в отношении 29-летнего местного жителя, до смерти забившего своего соседа из-за того, что тот ночью нарушал общественный порядок. Несмотря на тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначили относительно мягкое наказание: пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

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