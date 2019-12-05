Россиянин воспользовался дезодорантом и сжег квартиру

Житель Красноярска после ссоры поджег квартиру своей 26-летней сожительницы с помощью дезодоранта. Теперь мужчина предстанет перед судом, сообщается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю.

В июле 2019 года ранее судимый 27-летний красноярец поссорился со своей девушкой. В ходе конфликта она заявила мужчине, чтобы тот съезжал с ее квартиры. Когда девушка ушла на работу, сожитель решил отомстить. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поджег распыленный дезодорант, из-за чего загорелся диван, а затем и вещи.

Ущерб составил около 500 тысяч рублей. Дело красноярца передано в суд, поджигателю грозит максимум пять лет лишения свободы.

Ранее стало известно об омиче, который поджег свою квартиру, чтобы та не досталась его сестре. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако он ей не поверил и поджег квартиру, облив бензином.

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