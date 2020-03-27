Российский пенсионер поджег коммунальщиков в знак протеста

Пенсионер из Санкт-Петербурга пришел к зданию коммунальной службы и поджег его в знак протеста. По словам мужчины, ее сотрудники не поменяли ему счетчик в квартире, из-за чего пенсионеру пришлось неделю жить без электричества. Об этом сообщает «Фонтанка».

ЧП произошло в отделении «Петроэлектросбыта» во Фрунзенском районе города. 64-летний мужчина кинул в стекло перед кассиром бутылки с жидкостью для розжига, а затем, не выдвигая никаких требований, вышел на улицу и уже там начал чиркать спичкой. Кассир быстро вызвала полицию и скорую, однако пенсионер успел пострадать. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами лица, головы и дыхательных путей.

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Свой поступок мужчина объяснил тем, что хочет поменять счетчик в квартире, однако не знает, к кому обратиться. Пенсионер уже обращался в «Петроэлектросбыт», но в организации, по словам поджигателя, ему дали нерабочие телефоны, поэтому дозвониться он не смог.

В конце прошлого года похожий случай произошел в Красноярске. Пожилая пара, которая не смогла получить полагающееся ей по программе переселения жилье, попыталась поджечь себя на крыльце одного из административных учреждений города.

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