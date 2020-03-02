Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом

Российский пенсионер из Кургана пригрозил взорвать многоэтажный дом, поскольку ему отключили электричество из-за долгов. Об этом пишет Znak со ссылкой на информационное агентство Kurgan.ru.

Олег Утюпин (имя пенсионера сообщает Life) задолжал за услуги ЖКХ около 10 тысяч рублей, из-за чего 68-летнему россиянину обесточили квартиру. Жилец написал заявление в прокуратуру, а затем пошел пожаловаться еще и местным депутатам. Там Утюпин обмолвился, что если ничто не поможет, то он взорвет дом.

Когда Утюпин вернулся к себе на улицу Мяготина, 134, на месте уже дежурили экстренные службы: полиция и специалисты газовой службы. Из первого подъезда, где проживает пенсионер, эвакуировали всех жильцов. Также покинуть офис попросили сотрудников центра бухучета, который находится в здании. Остальных соседей не выводили.

В ходе оперативных мероприятий дом признали безопасным, а Утюпина, как сообщает издание, забрали в отделение. Как пишет Kurgan.ru, гораздо большую опасность для жителей четырехэтажки представляют сосульки и огромные глыбы льда, свисающие с крыши. Они могут обрушиться в любой момент.

Ранее жительница Череповца в состоянии алкогольного опьянения позвонила в скорую помощь, но та отказалась везти ее в наркологическое отделение. Женщина обиделась на это, позвонила по номеру 112 и сказала, что собирается взорвать свою квартиру.

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