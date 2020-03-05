Охранник хотел убить змею и сжег целое здание

Охранник поселка в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн хотел сжечь змею и развел костер, но в результате полностью уничтожил целое здание. Об этом сообщает издание Guyana Chronicle.

Днем охранник здания, где ранее размещались правительственные сотрудники, увидел змею. Рептилия лежала в автомобильной покрышке, которая лежала возле стены здания. Он решил сжечь ее и развел в покрышке костер.

Вскоре охранник уснул. Его разбудил запах дыма. Когда мужчина открыл глаза, он увидел, что весь дом охвачен огнем.

Небольшой костер перекинулся на другие горючие материалы и хранившиеся здесь же старые шины. За несколько минут огонь распространился на все здание.

Пожарные прибыли быстро и потушили возгорание. Охранника задержали для допроса. Ведется расследование произошедшего.

Погибла ли змея в результате действий мужчины, неизвестно.

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