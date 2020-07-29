Россиянка взъярилась на любовницу мужа и сожгла ее дом

Жительница одного из сел в Башкирии сожгла дом соседки из-за ревности. Женщина взъярилась на односельчанку, заподозрив в ней любовницу мужа. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД России.

Как выяснили полицейские, 43-летняя россиянка пришла в дом потерпевшей, чтобы найти своего супруга. Хозяйка заявила, что в доме его нет, но ревнивица ей не поверила и начала бросать кирпичи в окна. Она также перерезала в доме провода и сломала электрический счетчик. Пострадавшая осталась без света, но не стала обращаться в полицию — надеялась, что соперница успокоится.

Однако ревнивая супруга вскоре вернулась. Хозяйка дома, опасаясь расправы, убежала. Вскоре ей позвонили соседи — они сообщили, что дом горит. Здание было полностью уничтожено пожаром. Подозреваемая в поджоге задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Потерпевшая вынуждена проживать у родственников.

Ранее в июле было направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Красноярска, спалившего дом бывшей жены. Россиянин умышленно поджег коттедж, когда его экс-супруга и ребенок находились в отъезде. Ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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