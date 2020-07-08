Домашняя собака спасла хозяев от мучительной смерти

В американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, собака разбудила хозяев во время пожара и спасла их от мучительной смерти. Об этом сообщает сайт телеканала Kelo-TV.

В воскресенье, 5 июля, из-за фейерверка произошло возгорание в частном доме. Огонь быстро распространился по зданию и перекинулся на соседний дом. Живущий там двухлетний черный лабрадор по кличке Мэйси испугался громких хлопков и разбудил спящих хозяев.

Владелица собаки Сара Бонер (Sarah Bohner) проснулась, когда та прыгнула на нее. «Сначала я не поняла, что происходит. Затем услышала два громких хлопка и решила, что кто-то до сих пор запускает фейерверки», — сказала Бонер. Мэйси не унималась, поэтому женщине пришлось встать и проверить, что напугало ее питомицу.

«Я выглянула из окна и увидела, что соседний дом горит», — рассказывает Бонер. Американка вызвала спасателей, а затем вместе с семьей покинула дом и провела ночь у родителей. Сейчас она занимается починкой дома. Бонер рада, что благодаря преданной собаке никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что собака из канадской коммуны Маркем, муниципалитет Йорк, помогла спасти жизни соседей во время пожара в их доме. Около двух часов ночи собака породы бигль по кличке Джорджия разбудила своего хозяина и потащила к окну, так как в доме соседей произошел пожар.

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