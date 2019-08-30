Собака спасла хозяев от пожара и сгорела заживо

В округе Сент-Луси американского штата Флорида собака спасла хозяев от пожара и погибла. Об этом сообщает TCPalm.

Инцидент произошел в среду, 28 августа. 68-летний Фред Донхия (Fred Donghia) рассказал, что его пес по кличке Деннис начал лаять посреди ночи, пока вся семья спала. Мужчина проснулся и увидел, что кухня горит. Он разбудил жену и ребенка, выбежал с ними из дома и вызвал спасателей.

Прибывшим на место спасателям удалось потушить огонь за час. Они спасли домашнего кролика Донхия, но не его собаку.

«Это была трагедия. Деннис был таким милым! Если бы не он, мы бы никогда не узнали о пожаре. Собака спасла нам жизнь, заплатив за это своей собственной», — сказал американец.

Сына Донхия доставили в больницу, остальные члены семьи не пострадали. Сейчас они проживают у родственников. Причина пожара расследуется.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Олбани американского штата Индиана собака спасла семью от пожара. Пес получил ожоги уха и глаз, а также отравился углекислым газом. Сейчас он находится в ветеринарной клинике и восстанавливается.

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