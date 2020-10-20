Бывший зек из мести сжег многоквартирный дом

В городе Котельниче (Кировская область) полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома. Бывший зек признался, что устроил пожар из мести. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Россиянин намеренно поджег двухэтажный деревянный восьмиквартирный дом на улице Луначарского. Огонь был через некоторое время потушен сотрудниками МЧС, но спасти здание не удалось — жильцам пришлось переселяться. Полицейские опросили свидетелей и вскоре задержали подозреваемого.

Ранее судимый местный житель 1984 года рождения заявил, что таким образом хотел отомстить за свою знакомую — жильцы одной из квартир якобы ее обидели. По факту пожара проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

В мае сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.

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