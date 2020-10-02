Бывший муж блогерши облил ее бензином и поджег в прямом эфире

Бывший муж популярной тибетской блогерши, известной как Ламу (Lamu), облил ее бензином и поджег. Спустя несколько недель женщина скончалась, сообщает Daily Mail.

По данным издания, нападение произошло 14 сентября. Ламу вела прямой эфир и пела для подписчиков традиционную тибетскую песню. Когда ее бывший муж ворвался в комнату, трансляция не прекратилась. Подписчики блогерши видели черный экран и слышали ее крики.

По данным врачей, Ламу получила серьезные ожоги: было поражено около 90 процентов кожи. В начале октября она скончалась в больнице.

Некоторые китайские издания сообщали, что экс-супруг блогерши таким образом решил отомстить ей за то, что она стала инициатором развода. Отмечается, что во время их семейной жизни женщина страдала от домашнего насилия со стороны мужа. У них осталось два маленьких сына.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Индонезии мужчину расчленили после того, как он сходил на свидание с незнакомкой из Tinder. Женщина пригласила его домой, где с ним расправился ее бойфренд. Убийство планировалось заранее, пара хотела завладеть деньгами на счетах убитого.