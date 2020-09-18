Популярная блогерша призналась в страхе встречи с Бузовой

Популярная российская блогерша и стендапер Наталья Краснова призналась в страхе встретиться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом она рассказала в интервью для Youtube-канала PEOPLETALK TV.

Краснова рассказала, как жестко критиковала и высмеивала раннее творчество Бузовой. Со временем, когда Бузовой удалось закрепить свой статус звезды, ее успех признала и Краснова. Однако блогерша призналась, что теперь избегает певицу на светских мероприятиях. Например, она отказалась посетить презентацию, на которую ее пригласил возлюбленный Ольги Бузовой, хип-хоп и рэп-исполнитель и видеоблогер Дава (Давид Манукян).

«Мне Дава пишет: "Привет, приходи на презентацию. Будет классно". А я думаю: "Нет, не будет. Я боюсь". Вдруг Оля до сих пор не очень кайфово ко мне относится», — рассказала Краснова, отметив, что старается не пересекаться в людьми, которых в прошлом могла обидеть.

При этом блогерша подчеркнула, что не отказывается от своего нелестного мнения о таланте Бузовой, однако признала, что критика пошла певице на пользу. «Не могу сказать, что я беру все свои слова назад. Раньше реально нельзя было без слез смотреть, как Оля двигается. Сейчас можно. Мне нравится. Она сделала какой-то рывок», — заметила Краснова.

Ранее Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов. По ее словам, юмористов лишь просили «придумать себе фишку какую-нибудь», однако они отказались.