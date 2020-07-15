Бузова пьяной вышла в эфир

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась в пьяном виде в вечернем эфире от 13 июля реалити-шоу «Дом-2». Об этом пишет StarHit.

Бузова в начале программы говорила, заплетаясь, и не смогла произнести фамилию своего напарника, назвав его Черкарсовым вместо Черкасова. При этом ведущая этого не скрывала и заявила, что перед съемками решила расслабиться, поэтому немного выпила.

«Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!», — заявила Бузова.

Это не первый случай, когда Бузова попадает в скандал из-за алкоголя. Так, в сентябре 2018-го в сети появилось видео, на котором пьяная Ольга Бузова предлагала попутчикам выпить, а получив отказ, ответила: «Всем спать!» Мнение пользователей по поводу поведения артистки разделилось. Многие оправдали ее и посчитали, что это нормально, а другие раскритиковали поступок Бузовой. Позднее пиар-менеджер ведущей Антон Богословский заявил, что на самом деле певица летала на зимние каникулы с актрисой Анной Хилькевич и ее семьей. Он сообщил, что она не приставала к пассажирам, а просто общалась со своими друзьями.

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