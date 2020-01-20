Москвич несколько недель прожил с трупом матери и умер

Житель Москвы несколько недель прожил с телом матери в квартире, после чего умер. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

От чего скончалась пенсионерка, неизвестно. Сын, предположительно, умер из-за болезней, связанных с употреблением алкоголя.

Как выяснило издание, тела обнаружил 85-летний мужчина, они принадлежали его 74-летней бывшей жене и 49-летнему сыну. С 1990-х годов они проживали отдельно — жена и сын на улице Скульптора Мухиной, а он — на Нахимовском проспекте. Сын не работал, хотя имел высшее образование.

18 января пенсионер приехал к родственникам, открыл дверь своим ключом и увидел их тела. Мужчина сразу же позвонил в полицию. Следователи не нашли на телах погибших следов насилия.

Ранее сообщалось, что житель Москвы с парализованными ногами сутки просидел в квартире с телом друга, так как у него не было физической возможности вызвать полицию. Утром 28 декабря хозяин квартиры услышал, что его друг Игорь упал в своей комнате. Мужчина не смог подойти к товарищу, потому что из-за инсульта у него парализовало ноги. Оперативники обнаружили труп на полу в комнате. На лбу у него была запекшаяся кровь. Хозяин квартиры утверждает, что не бил Игоря — тот упал.

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