Россияне нашли возле дома стоящий на коленях труп

Жители многоэтажного дома в Старом Кировске в Омске заметили возле дома мертвого мужчину, стоявшего на коленях. Об этом сообщает издание «СуперОмск».

Как пояснили в областном управлении Следственного комитета, на теле не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер от асфиксии.

Установлено, что погибшему было 55 лет, он жил на Днепровской улице. По факту его смерти проводится проверка.

Ранее стало известно, что трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине трассы Томск — Кемерово, нашли мертвой после семи дней поисков. Заявление об исчезновении 36-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери поступило в полицию 24 декабря. Сотрудники ведомства установили, что женщина уехала из дома на автомобиле в Томск. Через несколько часов ее остановили полицейские, но ребенка с ней не оказалось. Как пояснила женщина, она услышала, что девочка поперхнулась, решила, что та умерла и оставила ее на обочине.

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