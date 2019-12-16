Родители брошенного на трассе ребенка обвинили спасшую его россиянку в похищении

@Lshot / Telegram

Родители четырехлетнего мальчика, найденного россиянкой на трассе под Краснодаром, обвинили ее в похищении ребенка, сообщает Telegram-канал Hue.

Женщина занимается зоозащитой и в тот день ехала спасать сбитую собаку. По пути она заметила сидящего на обочине ребенка. Она остановилась и подошла к нему, тот плакал и не мог внятно объяснить, что произошло.

Активистка сняла момент разговора с мальчиком на видео, оно опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT. В ролике ребенок говорит, что шел с отцом, но тот его бросил. Женщина посадила мальчика в машину и отвезла в отдел полиции.

Источник из МВД рассказал LIFE SHOT, что, по рассказу мальчика, родитель высадил его из автомобиля и уехал. Сам мужчина говорит, что вместе они искали шапку, которую сын выбросил из окна. Отец якобы немного отошел от ребенка и увидел, что какая-то женщина сажает его в машину и увозит.

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