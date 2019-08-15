Россиянин запер дочь в машине и забыл место парковки

В Москве мужчина запер несовершеннолетнюю дочь в машине, оставил на стоянке и забыл, где именно припарковался, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально москвич решил, что его автомобиль угнали. На место происшествия прибыла полиция, однако после опроса потерпевшего выяснилось, что хозяин забыл, где припарковал машину.

В мае в Тамбове четырехлетний ребенок сбил на автомобиле пожилую женщину. Родители ребенка на короткое время оставили его одного в салоне автомобиля Citroen C4. Как указывалось на сайте ГИБДД, находясь на водительском сиденье, ребенок допустил «движение вперед транспортного средства» и наехал на 81-летнюю пенсионерку. В результате инцидента женщину госпитализировали с травмой ноги.

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