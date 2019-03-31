Россиянка перепутала педали и сбила коляску с ребенком

В Калуге произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребенок, сообщает «МК в Калуге» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Находившаяся в очереди в «Макавто» женщина перепутала педали и сильно нажала на газ, наехав на коляску, в которой был ребенок, и задев три машины впереди. У малыша подозрение на перелом ноги, его увезли в детскую областную больницу. По данным сайта «Регион Online», пострадавший помещен в реанимацию.

Ночью 31 марта в Москве произошла авария с участием автомобиля такси, который сбил сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП. Инспектор госпитализирован, таксист задержан. Возбуждено уголовное дело.

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