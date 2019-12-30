Выброшенную россиянкой на дорогу поперхнувшуюся девочку нашли мертвой

Трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине трассы Томск-Кемерово, нашли мертвой. Об этом рассказали в сообществе «Лиза Алерт Кузбасс» во «ВКонтакте».

Девочку искали семь дней. Заявление об исчезновении 36-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери поступило в полицию 24 декабря. Сотрудники ведомства установили, что женщина уехала из дома на автомобиле в Томск. Через несколько часов ее остановили полицейские, но ребенка с ней не оказалось. Как пояснила женщина, она услышала, что девочка поперхнулась, решила, что она умерла и оставила ее на обочине.

Женщину задержали. В ближайшее время ее поместят в больницу для установления ее психического состояния. СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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