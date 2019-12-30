Москвич с парализованными ногами сутки просидел в квартире с трупом

Житель Москвы с парализованными ногами сутки просидел в квартире с телом друга, так как у него не было физической возможности вызвать полицию. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва».

Утром 29 декабря в полицию поступил звонок от 56-летнего мужчины, проживающего в квартире на улице Нижегородская. По словам мужчины, у него дома около двух месяцев жил друг по имени Игорь, у которого погибла жена. Теща выгнала его из дома, и мужчина предложил пожить у него. Приятели часто выпивали.

Утром 28 декабря хозяин квартиры услышал, что Игорь упал в своей комнате. Мужчина не смог подойти к товарищу, потому что из-за инсульта у него парализовало ноги. Ближе к полудню он пополз в свою комнату и увидел, что Игорь лежит на полу и у него трясется левая рука. Он не смог ничем ему помочь, так как был пьян и плохо себя чувствовал. Ночью того же дня он увидел, что Игорь лежит в той же позе и не шевелится. Утром он добрался до телефона и позвонил в полицию.

Оперативники обнаружили труп мужчины на полу в комнате. На лбу у него была запекшаяся кровь. Хозяин квартиры утверждает, что не бил Игоря — тот упал. Тело доставили в морг для установления причины смерти, правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее жительницу поселка Воротынец Нижегородской области заподозрили в убийстве сожителя ножом. Следователям женщина рассказала, что они танцевали восточный танец с ножами и мужчина упал на один из них спиной, не удержавшись на ногах.

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