Россиянин год прожил в квартире с мумией матери

В Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери — поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Об этом в воскресенье, 30 августа, со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых сообщает URA.RU.

По словам Горелых, когда сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру, где жила женщина 1935 года рождения, они нашли ее мумифицированное тело. Вместе с ним на протяжении года жил сын покойной 1985 года рождения. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти женщины. Собранные материалы полицейские передали в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Там уже отметили, что явных признаков насильственной смерти на теле покойной нет.

28 июля сообщалось, что в Волгоградской области следователи нашли в сарае мумифицированное тело 90-летней пенсионерки.