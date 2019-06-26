Россиянин хранил в подвале мумию убитого друга

Житель Мордовии убил своего знакомого и хранил его тело по месту проживания. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, убийство было совершено осенью 2018 года в многоквартирном доме по улице Кутузова в Рузаевке. 59-летний мужчина пригласил к себе приятеля для распития спиртных напитков. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры взял со стола нож и нанес им несколько ударов оппоненту. От полученных ранений тот скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления мужчина спрятал тело в подпол, находящийся в одной из комнат.
В марте 2019 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумифицированное тело мужчины и установили, что погибшим является пропавший без вести Сергей Данилкин.
Подозреваемый был задержан. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
30 апреля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумифицированные тела 43-летней женщины и ее 12-летнего сына в квартире в Калининграде. Видимые признаки насильственной смерти на них отсутствовали.