Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве

Следователи выясняют обстоятельства смерти 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, мумифицированные тела которых нашли в квартире в Калининграде. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает управление Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, вечером 29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении двух погибших в квартире одного из домов, расположенного на Старопрегольской набережной.

Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, однако для детального установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, их смерть, вероятно, наступила в ноябре 2018 года — тогда же в последний раз была зафиксирована телефонная активность.

Ребенок был психически болен и находился на домашнем обучении, а его мать не была официально трудоустроена, поэтому их исчезновение заметили не сразу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 октября 2017 года сообщалось об обнаружении мумифицированного тела двухлетней девочки в Октябрьском районе Ростовской области. Оно пролежало под землей в деревянном ящике около двух лет.

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