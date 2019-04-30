Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве

Следователи выясняют обстоятельства смерти 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, мумифицированные тела которых нашли в квартире в Калининграде. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает управление Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, вечером 29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении двух погибших в квартире одного из домов, расположенного на Старопрегольской набережной.
Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, однако для детального установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, их смерть, вероятно, наступила в ноябре 2018 года — тогда же в последний раз была зафиксирована телефонная активность.
Ребенок был психически болен и находился на домашнем обучении, а его мать не была официально трудоустроена, поэтому их исчезновение заметили не сразу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
23 октября 2017 года сообщалось об обнаружении мумифицированного тела двухлетней девочки в Октябрьском районе Ростовской области. Оно пролежало под землей в деревянном ящике около двух лет.