Силовые структуры
 
Последние новости
Россия сменит посла в Белоруссии по просьбе Лукашенко
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Парня из Tinder осмеяли за неуместную критику женского платья
Названа кандидатура нового российского посла в Белоруссии
Выбран капитан сборной России на чемпионате мира по хоккею
Посольство России рассказало о ситуации в Венесуэле
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора
Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины
Новости партнеров

Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве

Перейти в «Мою Ленту»

Следователи выясняют обстоятельства смерти 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, мумифицированные тела которых нашли в квартире в Калининграде. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает управление Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, вечером 29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении двух погибших в квартире одного из домов, расположенного на Старопрегольской набережной.

Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, однако для детального установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, их смерть, вероятно, наступила в ноябре 2018 года — тогда же в последний раз была зафиксирована телефонная активность.

Ребенок был психически болен и находился на домашнем обучении, а его мать не была официально трудоустроена, поэтому их исчезновение заметили не сразу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 октября 2017 года сообщалось об обнаружении мумифицированного тела двухлетней девочки в Октябрьском районе Ростовской области. Оно пролежало под землей в деревянном ящике около двух лет.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Закопанную в лесу мумию двухлетней девочки нашли в Ростовской области
Cтуденты Университета МВД год жили рядом с мертвым преподавателем
Нижегородского изготовителя мумий из умерших детей оставили в психбольнице
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0227 апреля

Настоящие полковники

Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
15:23Сегодня

Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться

15:46Сегодня

Обвиняемые в многомиллионной взятке полицейские прятали имущество от конфискации

14:45Сегодня

Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи

Силовые структуры00:0125 февраля

«Главная угроза для воров — они сами»

В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
13:16Сегодня

Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность

13:34Сегодня

Ярмольника обязали выплатить ФСО почти полмиллиона рублей за разбитый Mercedes

13:13Сегодня

Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко

Силовые структуры00:0125 апреля
Вера Бегун

Лютая Вера

Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
12:11Сегодня

Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать

12:46Сегодня

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

11:06Сегодня

Отравившего арестантов «Матросской Тишины» наркодилера поймали

Россия
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Прокуратура проверит не служившего в армии главу Хакасии
От оскорбившего Кадырова блогера публично отреклись родные
Россия сменит посла в Белоруссии по просьбе Лукашенко
Российский депутат объяснил появление выписанной самому себе грамоты
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Американских военных заметили в Ливии
Посольство России рассказало о ситуации в Венесуэле
«Русские должны оттуда убраться»
 
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
Курды атаковали турецкую базу в Алеппо
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Зеленского объявили президентом Украины
Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины
Кабриолет из «Кортежа» Путина похвалили после первой поездки
Третий крупнейший
«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Опубликованы первые фотографии внедорожника из «Кортежа» Путина
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность
Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
В США объяснили появление «Мертвой руки» у СССР
В США рассказали о каннибализации F-35
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Раскрыта готовность C-500
Все материалы
Спорт
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
С молчанием футболистов РПЛ решили бороться
Выбран капитан сборной России на чемпионате мира по хоккею
РПЛ разрешила фанатам «Зенита» пронести оскорбительный баннер
Макарена Санчез«Нас считают вторым сортом только за то, что мы женщины»
Лучшая футболистка Аргентины устроила бунт из-за низкой зарплаты. Ее поддержал даже Месси
Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»
Названа точная дата следующего боя Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
В Москве выступят Lil Ugly Mane и Wavves
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Названы вероятные злодеи в продолжении «Мстителей»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
Ярмольник стал счастливее после суда с ФСО
Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса»
Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети
Найдена опасная уязвимость в браузере Chrome
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
Названы лучшие приложения для бронирования туров
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Российским аэрофобам предложат обнять собак
Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора
Редкий дельфин наелся пластика и выбросился на берег
Модель пыталась спасти тонущих щенят и погибла
Россияне поймали аномально большую воблу
Все материалы
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Кабриолет Aurus получил «парадные» настройки подвески
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Россияне бросились скупать загородное жилье
Шуру оставили бомжом
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Раскрыты данные о самой дорогой съемной квартире Москвы
Все материалы