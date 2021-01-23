Россиянин убил брата и прожил с его трупом четыре дня

Житель Краснодарского края убил родного брата и четыре дня прожил с его телом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Преступление было совершено еще 16 января в Новом Селе. По информации следствия, между 64-летним и 61-летним мужчинами возникла ссора на бытовой почве. Младший брат пожаловался на плохое ведение домашнего хозяйства.

Старший брат в ходе ссоры взял нож и несколько раз пырнул младшего. Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый решил ничего не предпринимать и просто продолжил жить в доме с трупом.

Об убийстве стало известно спустя четыре дня, когда соседи мужчин обеспокоились их отсутствием и наткнулись на тело убитого.

Сейчас подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В декабре сообщалось, что в Самаре мужчина с инвалидностью прожил 16 месяцев в квартире с трупом матери. О находке стало известно, когда он пригласил домой собутыльника — тот сразу обратился в полицию. Инвалид рассказал стражам порядка, что пожилая женщина умерла 19 августа 2019 года, но у него не было денег на похороны, он завернул тело в ковер и оставил труп в комнате.