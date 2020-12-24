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Россиянин прожил 16 месяцев в квартире с трупом матери

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Самаре мужчина с инвалидностью прожил 16 месяцев в квартире с трупом матери. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

О находке стало известно, когда он пригласил домой собутыльника — тот сразу обратился в полицию. Инвалид рассказал стражам порядка, что пожилая женщина умерла 19 августа 2019 года, но у него не было денег на похороны, он завернул тело в ковер и оставил труп в комнате.

Сотрудники регионального Следственного комитета начали проверку инцидента.

11 ноября сообщалось, что в Татарстане 13-летний подросток убил мать и прожил в квартире с ее трупом две недели. Россиянке были нанесены колото-резаные ранения в области шеи. Полицию вызвали соседи, встревоженные из-за неприятного запаха, исходившего из квартиры. Они не видели хозяйку квартиры с конца октября, однако встречали ее сына, а в квартире по вечерам горел свет.

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