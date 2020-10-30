Пьяный россиянин без водительских прав сбил пенсионера и спрятал у себя дома

В Башкирии пьяный местный житель без водительских прав сбил пенсионера и спрятал его у себя дома. Об этом сообщили в ГИБДД республики, передает издание «Башинформ».

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 29 октября на Октябрьской улице в деревне Константиновка. По словам очевидца, россиянин посадил пешехода в автомобиль и уехал с ним с места ДТП.

Позднее сотрудники ГИБДД обнаружили в одной из квартир на улице Молодежной труп мужчины. Там же находились двое знакомых водителя — они рассказали, что совершили аварию и скрылись с места происшествия. Машину «ВАЗ-21099» они спрятали в лесу в трех километрах от деревни. На автомобиле обнаружили повреждения.

По предварительным данным, 60-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. Когда его посадили в машину, он был еще жив и умер уже в квартире водителя. В ГИБДД начали проверку.

4 октября сообщалось, что пьяная жительница Челябинской области без водительских прав насмерть сбила катавшегося на скутере мальчика, покалечила двух его друзей и уехала с места происшествия. Трое детей, двое десятилетних и один трехлетний мальчик, катались по деревне на скутере. Они столкнулись с автомобилем «ВАЗ-2110». Женщину задержали, материалы по ДТП передали в Следственный комитет.