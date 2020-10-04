Пьяная россиянка насмерть сбила катавшегося на скутере мальчика и уехала

В деревне Бутырки Чебаркульского района Челябинской области пьяная местная жительница без водительских прав насмерть сбила катавшегося на скутере мальчика, покалечила двух его друзей и уехала с места аварии. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу управления областного МВД.

По данным ведомства, авария произошла 3 октября. Трое детей, двое десятилетних мальчиков и один трехлетний, катались по деревне на скутере. В 16 часов они столкнулись с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого была россиянка.

В результате погиб 10-летний пассажир скутера. Находившегося за рулем мальчика и трехлетнего пассажира госпитализировали. Управлявшую ВАЗ женщину быстро задержали, ей оказалась 29-летняя местная жительница. Материалы по аварии передали в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

В августе пьяный житель поселка Левиха Свердловской области решил покатать детей на мотоцикле, не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб. Во время поездки никто из них не надел шлемы. Шестилетнюю дочь и девятилетнего сына россиянина госпитализировали, девочка получила открытую черепно-мозговую травму.