В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду с детьми в машине

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, когда в салоне машины находятся дети. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, адресованное главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Общественник отметил, что по нынешнему законодательству за пьяную езду следует наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет. При этом касается это и тех, кто был в машине один, и тех, кто перевозил пассажиров, в том числе и несовершеннолетних.

Курдесов предложил ужесточить наказание в том случае, если в салоне находились пассажиры. Если пассажир был взрослым, то штраф нужно увеличить до 60 тысяч рублей, а прав лишать на срок от двух до трех лет, считает Курдесов. «Если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — говорится в письме.

После того, как в начале июня актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП, член Совфеда Сергей Леонов выступил с инициативой о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде. Однако такие меры стоит применять только в том случае, если автолюбитель попался на пьяной езде в третий раз.