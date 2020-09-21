Россиянин сбил на переходе женщину и ребенка из-за запотевших стекол

В Кемерове россиянин сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком на пешеходном переходе, так как не заметил их из-за запотевших от печки стекол. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром в понедельник, 21 сентября. Водитель автомобиля Skoda Rapid двигался по Ленинградскому проспекту в сторону проспекта Маяковского и наехал на 35-летнюю женщину с двухлетней девочкой, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Водитель автомобиля пояснил, что не заметил пешеходов, потому что в машине запотели стекла из-за включенной печки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф, пострадавшая девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в сентябре генеральный прокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг насмерть сбил 55-летнего пешехода, переходившего шоссе в темноте. Изначально он сообщил полицейским, что сбил оленя.