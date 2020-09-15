Американский генпрокурор сбил пешехода и принял его за оленя

Генеральный прокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг насмерть сбил пешехода, переходившего шоссе в темноте. Изначально он сообщил полицейским, что сбил оленя, передает CNN.

Инцидент произошел в субботу вечером, 12 сентября. Утром воскресенья полицейские обнаружили на шоссе тело 55-летнего местного жителя Джозефа Бовера.

Патрульно-постовые службы сообщили, что в штатном порядке ведут расследование аварии. Не уточняется, остановил ли Равнсборг машину после того, как произошло столкновение. Представитель его офиса от его имени выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что генпрокурор готов полностью сотрудничать со следствием.

Сам Равнсборг не был доступен для комментария. Канал отмечает, что он является членом Республиканской партии США и был избран на свою должность в 2018 году.

В марте 2018 года в Санкт-Петербурге водитель Range Rover, представившийся прокурором, едва не сбил двух человек на пешеходном переходе, а затем начал угрожать им. Его нашли и заставили извиниться на камеру, оказалось, что в прокуратуре он не служит.