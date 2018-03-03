Обещавшего сгноить пешеходов «прокурора» заставили извиниться на камеру

Водителя Range Rover, назвавшегося прокурором и угрожавшего пешеходам в Санкт-Петербурге, заставили извиниться на камеру. Видеообращение 50-летнего Андрея Ольшанского на своем Telegram-канале разместила Генпрокуратура России.

«Я Ольшанский Андрей Евгеньевич, по факту происшествия 28 февраля 2018 года на пересечении улицы Восстания и Саперного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею. На службе в прокуратуре не состою. За свое девиантное поведение прошу прощения. Прошу осветить данное обращение в СМИ», — заявляет он.

2 марта в сети появилось видео, на котором водитель Range Rover активно матерится и угрожает «за день сгноить» людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу и стукнувших его машину после того, как тот едва не сбил их.

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