Экипаж ГИБДД сбил молодую россиянку на пешеходном переходе

В городе Троицке Челябинской области экипаж ГИБДД сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Znak.

Дорожное происшествие случилось на улице Гагарина. Очевидец сообщил, что полицейская машина ехала на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками и сбила пешехода. Пострадала девушка на вид лет 17-18. Ее увезли на скорой помощи.

В паблике «Троицк» во «ВКонтакте» свидетели рассказывают, что молодая россиянка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила машина ГИБДД. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пресс-службе управления МВД по Челябинской области сообщили «Ленте.ру» о проведении служебной проверки в связи с инцидентом. Там пояснили, что экипаж ГИБДД вел поиск легкового автомобиля, грубо нарушающего правила дорожного движения, так как им управляет водитель в нетрезвом состоянии. Около 17.00 часов вблизи дома 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина 30-35 лет получила травмы различной степени тяжести. На месте происшествия экипажем ДПС ей была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медработников, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины инспекторов ДПС, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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