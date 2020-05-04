Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС

В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС. Видео опубликовало в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Известно, что инцидент произошел 3 мая. Сотрудник ГИБДД заметил пьяного автомобилиста, однако тот проигнорировал требование остановиться. Через некоторое время нарушитель съехал в кювет и застрял.

Пока сотрудник полиции оформлял протокол, к месту подъехали два автомобиля, в которых находилось 11 человек. Среди них был 20-летний сын водителя, который пытался уговорить инспектора отпустить его отца.

Уговоры не увенчались успехом, и сын нарушителя вместе с другом повалили инспектора на землю, пока водитель пытался сбежать. Полицейскому нанесли несколько ударов ногами и руками. После этого нападавшие хотели скрыться на автомобиле, однако инспектор открыл огонь по колесам. Возбуждено уголовное дело, нарушители задержаны.

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