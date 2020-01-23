Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции

В Москве инспектору ДПС пришлось писать объяснительную за то, что он остановил на дороге замглавы полиции Москвы. Об этом в четверг, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, полковник ехал в церковь на Крещение по встречной полосе, объезжая таким образом пробку. Сотрудник ДПС, находясь на дежурстве, остановил Toyota Camry, в которой находился замглавы столичной полиции Николай Федорук. Номера Федорука закреплены за главным управлением МВД.

В тот же день гаишник был отстранен от дежурства. Сейчас решается вопрос о его наказании.

Ранее, 21 января, сообщалось , что в Новосибирске уволили сотрудника ДПС, залившего виски в машину. После публикации видео в СМИ прошла проверка в областном управлении МВД, и полицейский остался без работы.

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