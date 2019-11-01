Российский полицейский надругался над посетительницей кафе

В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в октябре в придорожном кафе поселка Ангарский. 32-летний заместитель начальника отдела полиции отдела МВД по Богучанскому району вечером отдыхал в заведении, употреблял спиртные напитки и заметил зашедшую туда женщину. Когда та вышла из кафе, сотрудник направился следом и совершил насильственные действия сексуального характера.

Полицейского задержали, суд арестовал его на два месяца по ходатайству следствия. Полицейский не признал вину в совершении преступления.

В пресс-службе краевого главка МВД отметили, что после случившегося сотрудника отстранили от работы. Проводится служебная проверка, по итогам которой его уволят за поступок, порочащий честь и достоинство полицейского.

В сентябре в Екатеринбурге уволили троих сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Бывшие полицейские находятся в СИЗО.

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